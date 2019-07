Puglia: Borraccino su Zes, 30 e 31 luglio incontri a Taranto e Bari per assegnazione aree

- "Sta già riscontrando un grande interesse da parte dei Comuni il bando approvato nei giorni scorsi dall'Assessorato allo Sviluppo Economico e finalizzato all'attribuzione di aree disponibili e non ancora assegnate nell'ambito delle due Zone economiche speciali interregionali della Puglia”. Così in una nota l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Mino Borraccino. “In particolare – ha aggiunto -, come noto, per quanto riguarda la Zes ‘Ionica’, il cui iter di istituzione è stato completato nelle scorse settimane con l'approvazione dell'apposito decreto dal parte dei Ministeri competenti, ci sono aree disponibili e non ancora assegnate pari a 88,85 ettari, mentre per la Zes ‘Adriatica’ - per cui si è ancora in attesa dei decreti ministeriali che dovrebbero essere approvati presto, visto che il procedimento è stato ultimato e definito da tempo - le aree disponibili e non ancora assegnate sono pari a 261,10 ettari”. “Al fine di illustrare i contenuti del bando per l'attribuzione di queste aree ai Comuni interessati – ha continuato -, la prossima settimana convocherò tutti gli enti locali potenzialmente interessati e quelli già facenti parte delle due Zes in modo da spiegare nel dettaglio i criteri di valutazione e i requisiti per l'ammissibilità delle candidature previsti dal bando, oltre che per fare il punto della situazione rispetto allo stato di avanzamento delle attività relative all'avvio di questa importantissima e strategica iniziativa fortemente voluta dal governo regionale per implementare lo sviluppo del nostro territorio”. (segue) (Ren)