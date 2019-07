Puglia: Borraccino su Zes, 30 e 31 luglio incontri a Taranto e Bari per assegnazione aree (2)

- “In particolare – ha specificato -, martedì 30 luglio ci sarà l'iniziativa dedicata alla Zes ‘Ionica’ che si svolgerà presso la Camera di commercio di Taranto e vedrà, poi, nel pomeriggio un incontro di approfondimento con gli stakeholder interessati in modo da confrontarci e ricevere suggerimenti e proposte da raccogliere per garantire il successo di questa importante opportunità”. “L'indomani, poi, e cioè mercoledì 31 luglio si replicherà a Bari, presso la Fiera del Levante, con un incontro finalizzato a illustrare le finalità e i contenuti del bando per l'assegnazione delle ulteriori aree disponibili nell'ambito della Zes ‘Adriatica’ – ha continuato - Si tratterà di due appuntamenti di grande importanza, definiti e organizzati con il contributo e il supporto delle due Autorità Portuali interessate e degli enti locali, che avranno l'obiettivo, soprattutto, di consentire ai Comuni che intendano presentare la propria candidatura per inserire ulteriori aree nell'ambito delle Zes, di conoscere i dettagli del bando e gli obiettivi strategici che il governo regionale intende raggiungere, in modo da aiutarli a presentare progetti e proposte in linea con le politiche di sviluppo perseguite dalla Regione Puglia”. “Auspico, pertanto, un'ampia partecipazione da parte dei comuni e ribadisco il grande impegno della Giunta regionale e mio personale nello sviluppo delle Zes che, sono certo, rappresenteranno una grande opportunità di crescita economica e occupazionale per i nostri territori”, ha concluso. (Ren)