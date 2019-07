Colombia: firmato accordo con la Bei per istituzione polo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque e il presidente della Banca europea degli investimenti (Bei), Werner Hoyer, hanno firmato un accordo per istituire in Colombia la rappresentanza regionale della Banca europea degli investimenti per l’America latina. “Che la Colombia sia la prima sede della Bei per l’America latina è un grande messaggio per il nostro paese, per la regione e per il mondo. È una grande dimostrazione di fiducia che ci riempie di orgoglio. La Bei avrà in noi un amico”, ha detto Duque parlando durante una conferenza stampa congiunta con Hoyer. Duque ha inoltre ringraziato l'istituto finanziario per lo stanziamento di 400 milioni di euro per progetti post-conflitto da destinare ai territori maggiormente colpiti dalle violenze. (segue) (Mec)