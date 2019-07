Romania: ministero Energia, importazioni gas più economiche in periodo estivo (2)

- Il ministro dell'Energia Anton Anton ha dichiarato a fine maggio che l'aumento delle importazioni di gas non è un problema. "Se il prezzo del gas nazionale è superiore al gas importato, l'industria si concentrerà sul gas importato. Non vedo quale sia il problema", aveva detto Anton durante una conferenza. Anre ha pubblicato anche il prezzo medio del gas importato nel maggio 2019, che è stato di 18,81 euro per MWh, con il 12 per cento in meno rispetto a quello del gas rumeno scambiato in borsa (21,35 euro per MWh). (segue) (Rob)