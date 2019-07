Romania: ministero Energia, importazioni gas più economiche in periodo estivo (3)

- Allo stesso tempo, il ministero dell'Energia afferma, su Facebook, che si preoccupa di garantire le riserve di gas naturale necessarie per la stagione fredda. "Pertanto, durante questo periodo, la nostra attenzione è stata rivolta al riempimento dei depositi sotterranei con gas naturale ai migliori prezzi. Pertanto, a metà luglio 2019, la Romania aveva immagazzinato 1,535 miliardi di metri cubi di gas nei depositi sotterranei, rispetto a 1,237 miliardi di metri cubi alla stessa data del 2018", affermano i funzionari dell'istituzione aggiungendo che lo stock minimo obbligatorio per l'inverno successivo è stato aumentato, rispetto al 2018, del 10 per cento, fino a 2,18 miliardi di metri cubi di gas. (Rob)