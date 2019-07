Moda: Milano e Lombardia protagoniste dell'export

- La Lombardia è protagonista della moda italiana trainata da Milano che continua a macinare numeri record. Milano esporta infatti 7,2 miliardi di euro, un settimo circa del totale nazionale. Seguono Firenze (11,1% del totale) e Vicenza (8,4%). Vengono poi Treviso, Prato, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Biella, Como, Piacenza e Bergamo. Le crescite maggiori in un anno a Piacenza (+33,4%), Milano (+9,8%) e Venezia (+8,4%). I dati, emersi dalla rilevazione 'La moda italiana nel mondo - Italian fashion in the world', realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale italiano su dati Istat evidenziano anche una Lombardia altamente performante in questo settore con 13,7 miliardi di export,+5,5%, più di un quarto del totale italiano. "Questi numeri e dati - ha commentato l'assessore regionale alla Moda, Turismo e Marketing territoriale, Lara Magoni - confermano quanto sia importante per la Lombardia la moda e quanto possa essere volano strategico non solo per l'economia locale ma anche come traino a livello nazionale. La creatività e il 'genio' dei designer lombardi ormai è riconosciuto in ambito internazionale; le eccellenze dei nostri territori, dalla pelletteria all'abbigliamento, dalle calzature ai tessuti, rappresentano un tesoro inesauribile da preservare e rilanciare con forza". "Regione Lombardia - ha aggiunto - crede fermamente in un settore nevralgico del Made in Italy e proprio in questi termini si configura la nostra mission: l'obiettivo è fondere sapientemente la genialità del nostro 'saper fare', la cura della tradizione e delle eccellenze locali, con la costante ricerca per proporre sul mercato prodotti competitivi e tecnologicamente innovativi". (segue) (com)