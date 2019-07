Cuneo: rinnovato plafond di 10 milioni per artigiani cuneesi dalla Bene Banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bene Banca al fianco degli artigiani cuneesi, mette a disposizione 10 milioni di euro in finanziamenti a tasso agevolato. Nei giorni scorsi, presso la sede della Bene Banca, in piazza Botero, è stato rinnovato l’accordo tra l’istituto di credito cooperativo di Bene Vagienna, Confartigianato Fidi Cuneo e la Confartigianato di Cuneo che prevede lo stanziamento di un plafond da destinare per il 2019/2020 ai soci artigiani della banca e dell’associazione di categoria. La somma complessiva messa a disposizione dalla banca per l’anno è di 10 milioni di euro. Alla firma erano presenti il presidente della Bene Banca, Elia Dogliani, il presidente di Confartigianato Fidi Cuneo, Roberto Ganzinelli, il presidente di Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto. La convenzione è finalizzata al rilascio di finanziamenti destinati a favorire l’inizio di nuove attività, l’acquisto di impianti e macchinari, attrezzature ed arredi, la ristrutturazione locali, l’acquisizione di aziende o rami di azienda, l’assunzione di personale, l’acquisto scorte e il sostegno della liquidità. "La vicinanza alle imprese artigiane rientra nel nostro DNA, nell’essenza stessa del credito cooperativo - ha commentato l'Avv. Elia Dogliani, Presidente di Bene Banca - I nostri 122 anni di storia ci insegnano come il sostegno alla nostra economia, alle piccole imprese, alle famiglie e, in generale, alle nostre comunità sia la vera missione e, al contempo, la vera forza di una banca del territorio come la nostra. Questo risultato può essere ottenuto soltanto mantenendo e rafforzando sempre i nostri valori: la capacità di ascolto, la presenza costante e la conoscenza di clienti e soci. Questa iniziativa - ha concluso il Presidente di Bene Banca - è l'incontro naturale tra due importanti realtà del territorio e sono convinto che contribuirà a dare un ulteriore stimolo alle nostre economie locali. In questo modo, Bene Banca guarda al futuro con la forza della tradizione e della propria storia ultracentenaria, che non va mai dimenticata". (segue) (Rpi)