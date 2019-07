Cuneo: rinnovato plafond di 10 milioni per artigiani cuneesi dalla Bene Banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo sottoscritto segue una precisa filosofia che il Confidi segue negli accordi con le banche del nostro territorio: realizzare accordi che siano tagliati appositamente sulle esigenze delle PMI artigiane. Questo è un concreto impegno della nostra Associazione e della Cooperativa di garanzia al fianco delle imprese. – ha sottolineato Roberto Ganzinelli, presidente di Confartigianato Fidi Cuneo – Ci sono tutti i presupposti di ripresa economica per poter ottenere i lusinghieri risultati ottenuti negli anni passati con la Bene Banca. Questa convenzione valorizza il nostro ruolo di interlocutori qualificati con gli istituti di credito, ed evidenzia la nostra azione di consulente dell’impresa, in grado di cercare e proporre soluzioni specifiche e innovative aventi effetti positivi sulle modalità e sulle condizioni di accesso ai prestiti bancari". "Nonostante un nuovo periodo di stagnazione dell’economia europea e italiana e in attesa di nuove misure da parte della BCE per mantenere tassi bassi e mettere in atto importanti strumenti di politica monetaria – ha aggiunto Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo e, nella sua veste di vicepresidente europeo di SMEUnited (l’organizzazione che a livello europeo raggruppa le associazioni dell’artigianato e delle PMI) osservatore privilegiato delle dinamiche economiche comunitarie – iniziative come quella promossa dalla Bene Banca sono il vero sostegno all'economia reale delle piccole imprese presenti sul territorio della Provincia". (Rpi)