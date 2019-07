Cultura: Mollicone (FdI), solidarietà a lavoratori Teatro dell’Opera. Raggi rimuova Fuortes

- "Carlo Fuortes rimpalla le proprie responsabilità amministrative con la dirigenza del Teatro dell'Opera, persino con il sindaco Virginia Raggi che lo ha appena rinominato. Fuortes sicuramente non ha mai brillato come dirigente pubblico: ha portato i bilanci in pareggio con detrazioni salariali di circa 5 milioni in tre anni, persino non versando l'Irpef per 12 milioni, tagliando poi il personale in maniera illegittima, dilapidando 1 milione e mezzo di euro in contenziosi e vertenze. Tutti gli importi, poi, sono stati contabilizzati nel costo del personale, con il silenzio-assenso degli organi di gestione e controllo. Solidarietà ai lavoratori”. Lo ha dichiarato il deputato Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura alla Camera e responsabile Cultura del partito. “Il sindaco Raggi rimuova Fuortes dal suo ruolo e apra una selezione per trovare un sovrintendente con maggiore capacità manageriale", ha concluso. (Ren)