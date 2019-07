Roma: Campidoglio, i requisiti per accedere alla "Coabitazione solidale"

- La delibera di giunta capitolina che detta le linee di indirizzo per l'assegnazione di una locazione, in coabitazione e a canone concordato di uno spazio inerente al patrimonio disponibile di Roma Capitale, prevede una prima fase sperimentale di 3 anni. Lo comunica il Campidoglio che, in una nota, illustra i requisiti per accedere alla “Coabitazione solidale”. Per poter essere inserito nell'elenco degli ammessi alla coabitazione è necessario non aver superato i 65 anni di età e si dovrà appartenere a una o a più di una tra le seguenti categorie: separati non assegnatari della casa coniugale; famiglie monoparentali con figli minori; studenti universitari regolarmente in corso; persone con disabilità; neomaggiorenni già presi in carico dal sistema di accoglienza di Roma Capitale (case famiglie, famiglie affidatarie) fuoriusciti dal circuito da non oltre 12 mesi; donne vittime di violenza; persone transitate per il circuito di accoglienza di Roma Capitale; persone sole con meno di 35 anni. L'intero nucleo familiare deve avere un reddito complessivo annuo non inferiore a 6.000 euro lordi e non superiore ai 30.000 euro lordi secondo l'ultima dichiarazione Isee. Per il coabitante il cui Isee sia compreso tra 6.000 euro lordi e 9.000 euro lordi, sarà consentita una riduzione del canone concordato pari al 10 per cento. Per pagare la locazione potrà essere utilizzato il contributo erogato per il reddito di cittadinanza da coloro che ne sono titolari. Saranno individuati gli immobili del patrimonio capitolino disponibile, contenenti un numero adeguato di alloggi che abbiano caratteristiche compatibili per promuovere, sempre in via sperimentale, un primo Avviso pubblico destinato al progetto di “Coabitazione solidale”. La lista degli immobili da destinare alla coabitazione sarà successivamente approvata dalla giunta capitolina.(Com)