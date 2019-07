Algeria: generale Gaid Salah, vittoria Coppa d’Africa è “risposta” alla corruzione (2)

- Il capo di Stato maggiore aveva peraltro ordinato agli aerei militari di trasportare i tifosi algerini in Egitto per assistere alla finale contro il Senegal, poi vinta dalla compagine nordafricana. Diverse personalità di spicco - sia politiche che economiche - del paese nordafricano sono finite in carcere dopo l’uscita di scena di Bouteflika sotto la crescente pressione popolare. Alcuni opinionisti hanno interpretato le dichiarazioni di Salah sull'unità del popolo come un riferimento alla bandiera Amazigh dapprima esibita e poi “scomparsa” dalle proteste popolari e dai festeggiamenti per la vittoria della Coppa d’Africa. Decine di persone, tra cui alcuni attivisti politici di rilievo ed ex veterani della guerra di liberazione, sono state arrestate per aver alzato la bandiera Amazigh: l’accusa, in questo caso, è di "minaccia all'unità nazionale". (Ala)