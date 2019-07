Agricoltura: Rolfi, 4,2 mln a 119 aziende per prevenire danni da fitopatie

- La Regione Lombardia, nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ha destinato 4.200.000 euro a 119 aziende agricole per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni da fitopatie. il bando era rivolto a imprese del comparto ortofrutticolo e del comparto florovivaistico. "Investire in questo ambito significa prevenire danni da calamità naturali di tipo biotico - spiega Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi -. finanziamo progetti orientati all'impiego di sistemi, strumenti e metodi non tradizionali, di carattere strutturale e agronomico". "L'obiettivo è di realizzare interventi per limitare le popolazioni degli organismi nocivi attraverso un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, privilegiando sempre i metodi non chimici" aggiunge l'assessore. Saranno dunque finanziate 119 domande così ripartite (per provincia): provincia di Brescia - 4 aziende - 100.000 euro; provincia di Como - 12 aziende - 500.000 euro; provincia di Cremona - 3 aziende - 100.000 euro; provincia di Lecco - 1 azienda - 79.000 euro; provincia di Lodi - 1 azienda - 35.000 euro; provincia di Monza Brianza - 1 azienda - 16.000 euro; provincia di Milano - 3 aziende - 175.000 euro; provincia di Mantova - 34 aziende - 1.340.000 euro; provincia di Sondrio - 50 aziende - 1.310.000 euro; provincia di Varese - 4 aziende - 165.000 euro; altre - 6 aziende - 350.000 euro. (com)