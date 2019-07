Corte Conti: da Regione Lazio rilevante riduzione del debito su sanità

- "La gestione sanitaria, nella Regione Lazio in stato di commissariamento, è sottoposta ad una stretta vigilanza da parte dei Tavoli di monitoraggio.‎ La Regione è riuscita a contenere la tendenza espansiva dei costi del settore sanitario (pur se emerge un aumento degli stessi nell'anno 2018 rispetto agli anni precedenti) e ad avviare un'azione di risanamento strutturale che ha consentito di ridurre in maniera rilevante il debito del comparto sanitario che, dagli 8,08 miliardi di euro del 2012 è passato a 3,51 miliardi". È quanto emerso dalla relazione in udienza sulla sanità, in riferimento al giudizio di parifica del rendiconto generale 2018 della Regione Lazio. Dalla relazione si evince anche che "a fronte di tale riduzione, risulta tuttavia ancora elevato il debito della Regione riferito alla sanità che deve aggiungersi a quello proprio del comparto sanitario e che ammonta, al 31 dicembre 2018, a 9,52 miliardi, con una riduzione di circa 256 milioni rispetto all'anno 2016. ‎ (segue) (xcol2)