Corte Conti: da Regione Lazio rilevante riduzione del debito su sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emerge anche la presenza di un consistente debito potenziale dovuto a un rilevante ammontare di contenzioso con i creditori delle aziende sanitarie che se pur fronteggiato, secondo quanto espresso dalla Regione, da un congruo fondo rischi, necessita di appropriati monitoraggi e controlli.‎ Tale rilevante esposizione debitoria si ripercuote sui costi della gestione in termini di interessi passivi e oneri finanziari, pari nell'anno 2018 a 71,2 milioni di euro solo per il comparto sanitario".‎ La Corte "ritiene essenziale, data la presenza di una molteplicità di centri decisionali di spesa in ambito sanitario, la esplicitazione dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati programmati, al fine di attuare le dovute correzioni, sia nei confronti delle singole aziende sanitarie che dei settori nei quali si concentra la gestione di rilevanti risorse, anche al fine di premiare realtà più efficienti rispetto ad altre.‎ La riduzione dei costi incongrui permetterebbe di liberare risorse che potrebbero essere allocate in altri settori, quali gli investimenti. La Regione dichiara che il mandato commissariale ha assicurato il miglioramento dei Lea che risulta in netta crescita rispetto al passato, come accertato dagli organi competenti". (xcol2)