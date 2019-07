Iran: domenica a Vienna commissione mista Jcpoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 luglio 2019 si svolgerà a Vienna una riunione straordinaria della commissione mista del piano d'azione congiunto congiunto (Jcpoa). Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). La commissione mista sarà presieduta a nome dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, dal segretario generale del Seae, Helga Maria Schmid, e saranno presenti l'E3 + 2 (Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito) e l'Iran. L'incontro è stato convocato su richiesta di Francia, Germania, Regno Unito e Iran ed esaminerà le questioni legate all'attuazione del Jcpoa in tutti i suoi aspetti. (Beb)