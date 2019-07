Sant'Antimo (Na): Chiariello (Cdx), per la città si apre finalmente una nuova stagione

- "Si apre finalmente una nuova stagione". Lo ha dichiarato Corrado Chiariello, già coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na), commentando l'insediamento del commissario prefettizio in comune. "Da oggi - ha proseguito Chiariello - forti del nostro programma per la città e della nostra esperienza di questi due anni di rigorosa e attenta opposizione ripartiamo per ricostruire Sant'Antimo: si apre finalmente una prospettiva concreta per una nuova stagione di riscatto". "Nelle more - ha concluso Chiariello - da semplici cittadini santantimesi ancorché già impegnati nelle istituzioni, siamo pronti a fare la nostra parte, a collaborare con spirito costruttivo con la struttura commissariale e già nelle prossime ore chiederemo alla dottoressa Perrotta un incontro". (Ren)