Paraguay-Turchia: presidente Abdo Benitez ad Ankara dal 29 al 31 luglio

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, si recherà in visita ufficiale in Turchia dal 29 al 31 luglio. Il capo dello stato, riferisce l'agenzia ufficiale "Ip", sarà accompagnato da una nutrita comitiva di imprenditori: la missione servirà tra le altre cose a promuovere una maggiore apertura del mercato turco ai prodotti paraguaiani, in particolare a quelli del settore delle carni. La visita, fa sapere il ministro degli Esteri Luis Castiglioni, segue l'invito che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva rivolto a Mario Abdo in occasione della visita effettuata ad Assunzione lo scorso dicembre. Un viaggio che lo stesso Castiglioni aveva preparato a maggio, inaugurando la prima ambasciata paraguayana ad Ankara. (segue) (Abu)