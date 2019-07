Paraguay-Turchia: presidente Abdo Benitez ad Ankara dal 29 al 31 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di Erdogan ad Assunzione, commentava il neo ambasciatore Armagan Inci Ersoy, aveva segnato un "importante inizio" di una fase delle relazioni. Una "visita corta ma molto significativa", per dare "una forte spinta alle relazioni e rafforzerà i legami commerciali e culturali oltre a migliorare la conoscenza reciproca principalmente in ambito economico" ha sottolineato l'ambasciatore. Le aree specifiche su cui si propone di lavorare l'ambasciata turca sono quelle della politica, dell'economia e della cultura. Sul fronte della politica la diplomazia turca ritiene necessario "rafforzare i legami per poter stabilire meccanismi di cooperazione tra i due paesi e un avvicinamento a livello dei gruppi parlamentari". Dal punto di vista economico si cercherà di "favorire la visita di missioni di sistema e di generare meccanismi di accompagnamento e consulenza per il settore commerciale", ma per fare questo, sostiene l'ambasciatore, è necessario formalizzare anche alcuni accordi e alcuni aspetti tecnici e tributari che saranno al centro proprio della visita di Erdogan. (segue) (Abu)