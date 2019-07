Sport: Cambiaghi su Maga Skymarathon 2019, occasione per far conoscere la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta chilometri di corsa in montagna, 5.000 metri di dislivello e atleti provenienti da 15 nazioni sono i numeri che caratterizzano la Maga Skymarathon 2019 in programma in Val Serina il prossimo 1 settembre. "La cultura dello sport e il rispetto delle montagne insieme all'altissimo livello degli atleti, runner tecnicissimi provenienti da 15 Nazioni, saranno i protagonisti di questa affascinante manifestazione che ci permette, tra l'altro, di diffondere la pratica sportiva tra i giovanissimi anche attraverso il tifo per i grandi atleti. Dobbiamo lavorare per far conoscere la Regione Lombardia, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 appena conquistate, in tutti i suoi aspetti: dal turismo alla cultura, dall'enogastronomia allo sport". Cosi' l'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi intervenuta al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, alla presentazione della seconda edizione della 'Ultra Maga SkyMarathon' in programma a Serina (Bergamo) il prossimo 1 settembre. La prova per gli amanti delle corse a 'fil di cielo' è in Val Serina, sulle Orobie Bergamasche prevede due le competizioni principali: la 'Maga Skyrace' (24 chilometri e 1.400 metri di dislivello) e la 'Maga Ultra Skymarathon' (50 chilometri e circa 5.000 metri di dislivello). La 'Maga Skyrace' porterà gli atleti al Rifugio Capanna 2000 da dove sarà possibile vedere la Val Serina e le 4 cime che danno il nome alla gara: Arera, Menna, Grem e Alben. La 'Maga Ultra Skymarathon', riservata ad una elite di corridori di comprovata esperienza sarà, invece, prova unica del Campionato europeo di specialità. A decretare i vincitori della gara un anello disegnato sui sentieri di montagna con tanto di tratti attrezzati, ferrate e corde fisse. Proprio per questo agli atleti è richiesto un curriculum atletico ed una preiscrizione alla competizione da effettuare direttamente sul sito. Solo se ritenuti idonei potranno correre tra alcune delle più belle ed impegnative cime delle Orobie Bergamasche. (com)