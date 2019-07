Roma: Zoccano (M5s), bene Raggi, con Lis in assemblea capitolina si favorisce accesso disabili a vita pubblica

- Un ringraziamento, rivolto alla sindaca di Roma Virginia Raggi, ad Andrea Venuto in qualità di Disability manager e a tutta la giunta comunale di Roma, giunge da Vincenzo Zoccano, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega alla Famiglia e Disabilità “per quanto stanno facendo per migliorare le condizioni di vita e la partecipazione alla vita politica delle persone con disabilità. Da settembre partirà ufficialmente, dopo alcuni mesi di sperimentazione, il servizio di sottotitolazione e traduzione simultanea in lingua italiana dei segni (Lis, ndr) delle sedute dell’assemblea capitolina. Roma è la prima capitale del mondo a offrire questo servizio, di cui si potrà usufruire sia ‘dal vivo’ che in streaming”. Zoccano, esponente del M5s, sottolinea: “È un grande passo in avanti per i diritti di tutte le persone con disabilità, in direzione di quel cambiamento di mentalità, che auspico da sempre, che vede la disabilità come differenza e non come un problema. Mi auguro che altre città seguano presto l’esempio positivo di Roma, lavorando per una sempre maggiore accessibilità”.(Com)