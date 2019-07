Governo: Ronzulli (FI), non si inventino rimpasto, dichiarino chiusa esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, in una dichiarazione al Tg2, ha affermato "non si inventino un rimpasto stile prima Repubblica per sostituire Toninelli per manifesta incapacità. Sarebbe l'ennesimo rinvio delle soluzioni che gli italiani attendono da più di un anno. Non è così che riusciranno a sanare le fallimentari azioni del governo. Dichiarino conclusa questa esperienza gialloverde".(Rin)