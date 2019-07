Polonia: portavoce governo, Ursula von der Leyen a Varsavia giovedì

- Giovedì prossimo la neoeletta presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Varsavia per un colloquio con il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. Lo ha reso noto oggi il portavoce del governo di Varsavia, Piotr Muller, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Tra i temi che i due discuteranno ci sono la composizione della nuova Commissione Ue e il ruolo che il candidato polacco assumerà al suo interno. "Lotteremo per un portafoglio importante per il commissario polacco", ha sottolineato Muller. Il governo di Varsavia non nasconde il proprio interesse per alcune materie: economia, mercato libero, energia, bilancio e agricoltura. Per quanto riguarda la scelta del candidato alla Commissione Ue, Muller non ha svelato alcun nome e sottolinea solamente che ce ne sono tanti. Un altro tema che Morawiecki e von der Leyen discuteranno è quello dell'agenda strategica della nuova Commissione e la sua realizzazione. (Vap)