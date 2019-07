Anac: De Micheli (Pd), preoccupa decisione Cantone, governo assente su corruzione

- Paola De Micheli, vicesegretaria del Partito democratico, scrive in una nota che "ci preoccupa e dispiace la decisione di Raffaele Cantone di lasciare la guida dell'Anac. Nel ringraziarlo per la dedizione e la professionalità con cui in questi anni ha guidato un organismo tanto importante non possiamo certo ignorare le sue parole. Affermare infatti: 'Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'Anac e del suo ruolo' è qualche cosa che ci allarma profondamente. La lotta alla corruzione", prosegue l'esponente dem, "ha bisogno non solo di sistemi pubblici efficienti, ma anche della forza propulsiva dei governi verso le pratiche quotidiane della legalità. Cosa che questo governo non fa e temiamo continuerà a non fare. Ringrazio Cantone anche per il grande contributo dato alla ricostruzione post terremoto", conclude De Micheli, "con una dedizione che gli rende grande onore". (Com)