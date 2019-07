Autonomia: Toninelli, su materie Mit raggiunta intesa M5s-Lega

- Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, audito in commissione parlamentare per le questioni regionali a palazzo San Macuto, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo d’attuazione del "regionalismo differenziato", ha sottolineato come "al di là del dibattito più generale" in corso, "per le materie del Mit si è trovata l’intesa con la mia collega degli Affari regionali Erika Stefani e quindi un proficuo accordo tra Movimento cinque stelle e Lega".(Rin)