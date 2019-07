Ambiente: Ingv, foglie e licheni ricettori e accumulatori di polveri sottili, utili per monitoraggio qualità aria

- Le proprietà magnetiche di foglie e licheni forniscono indicazioni sull’accumulo e sulla composizione delle polveri sottili atmosferiche inquinanti. Con uno studio multidisciplinare, si è evidenziata la relazione tra le proprietà magnetiche dei licheni e la concentrazione di metalli pesanti campionati in una zona fortemente antropizzata della periferia est romana. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Un team di ricercatori dell'Ingv e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Lazio (Arpa Lazio), infatti, ha analizzato i licheni campionati a Roma nel 2017 in via di Salone, una zona caratterizzata da molteplici sorgenti di inquinamento atmosferico, tra cui frequenti combustioni abusive all’aperto. La ricerca, pubblicata sulla rivista "Science of the total environment" del gruppo Elsevier, ha evidenziato le proprietà dei licheni in qualità di recettori e accumulatori di polveri sottili. (segue) (Com)