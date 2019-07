Ambiente: Ingv, foglie e licheni ricettori e accumulatori di polveri sottili, utili per monitoraggio qualità aria (2)

- “Le polveri sottili”, spiega il tecnologo dell'Ingv Aldo Winkler, “sono costituite da sostanze micrometriche sospese in aria, presenti in atmosfera per cause naturali o antropiche. Di solito, quando si parla di particolato sottile, ci si riferisce al cosiddetto Pm10, costituito da particelle dal diametro uguale o inferiore a 10 millesimi di millimetro. Oggi si presta attenzione a polveri di dimensioni ancora minori, il Pm2.5, e persino nanometriche, le più pericolose. In questo studio sono stati analizzati licheni autoctoni e trapiantati nella zona studiata interpretandoli – appunto – come recettori e accumulatori di Pm”. Considerando l’impatto di queste particelle sulla salute e sul benessere della popolazione, negli ultimi anni si sono diffuse metodologie innovative di ricerca e analisi sul Pm, tra cui quelle utilizzate in questo studio, che sono complementari all’utilizzo delle centraline. “Il Pm può comprendere una frazione magnetica derivante da processi di combustione – per esempio nel caso di emissioni industriali e veicolari – e di abrasione, come per i freni e le rotaie”, prosegue l'esperto. (segue) (Com)