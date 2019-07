Autonomia: Toninelli, è riforma per generazioni future e non per prossime elezioni

- Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, audito in commissione parlamentare per le questioni regionali a palazzo San Macuto, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo d’attuazione del "regionalismo differenziato", ha sottolineato: "Continuiamo a lavorare per un progetto che tenga assieme le rivendicazioni, legittime e democratiche, dei territori con l’esigenza di preservare l’unità nazionale. Le differenze vanno esaltate per consolidare, non per spaccare il Paese. Dunque, il governo - ha rimarcato - chiede attenzione, collaborazione e rispetto per una riforma che dovrà funzionare nel tempo e dovrà servire alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni".(Rin)