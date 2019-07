Cina: morto ex primo ministro Li Peng

- Li Peng, ex primo ministro della Cina ed ex presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, è morto all’età di 91 anni. Lo ha reso noto oggi l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”, precisando che il decesso è avvenuto ieri a Pechino in seguito a una malattia. Il politico è stato primo ministro dal 1987 al 1998. Nel 1989 si oppose a ogni negoziato con gli studenti della protesta di Piazza Tienanmen e fu tra i principali sostenitori della linea della repressione. Da presidente del Comitato permanente, dal 1998 al 2002, si è impegnato soprattutto per la realizzazione del progetto della Diga delle Tre Gole.(Cip)