I fatti del giorno - Nord Africa

- Energia: Ad Wintershall Dea, nessuna intenzione di investire in attività mid-stream Egitto - La società per gli idrocarburi tedesca Wintershall Dea non ha intenzione di investire nelle attività mid-stream in Egitto o nella regione del Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta a margine della sua visita al Cairo. “Non investiremo nelle attività mid-stream. Ci sono sufficienti capacità per esportare gas naturale liquefatto (Gnl)”, ha affermato. Per il numero uno della compagnia tedesca, “la prima sfida non è creare nuove capacità, ma sviluppare le scoperte di gas”. Inoltre, Mehren ha auspicato di “effettuare nuove scoperte per continuare a gestire tutte le capacità”. (segue) (Res)