I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Lna, compiuti importanti progressi nell’offensiva su Tripoli - L’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar ha annunciato tramite il suo ufficio stampa di aver ottenuto importanti progressi nei combattimenti sud di Tripoli contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna). “Abbiamo registrato progressi conquistando nuove postazioni – si legge in una nota – abbiamo catturato diversi mezzi e inferto ingenti danni al nemico”. Lo scorso 20 luglio, l'esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar ha dichiarato "l'ora zero" dell'offensiva per conquistare Tripoli, sotto il controllo del Consiglio di presidenza guidato da Fayez al Sarraj. L'Lna ha invitato i giovani di Tripoli a lavorare con le sue forze, tramite un messaggio sulla pagina Facebook. Intanto, il governo di Tripoli riconosciuto a livello internazionale ha fatto sapere di aver raccolto informazioni sui possibili attacchi aerei da parte delle forze di Haftar contro i siti chiave della capitale, incluso l'unico aeroporto funzionante, ovvero quello di Mitiga. Lo scorso 4 aprile Haftar ha lanciato un'operazione contro il terrorismo a Tripoli. (segue) (Res)