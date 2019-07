I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: parlamento adotta progetto di legge quadro sul sistema di istruzione - La Camera dei rappresentanti (parlamento) di Rabat ha adottato ieri sera, a maggioranza, il progetto di legge quadro 51-17 sul sistema di istruzione, insegnamento, formazione e ricerca scientifica. Questo testo ha ottenuto 241 voti a favore, mentre quattro membri della camera hanno votato contro e 21 si sono astenuti. Come previsto, il partito Istiqlal si è astenuto dal voto a favore del progetto. Il testo che introduce l'insegnamento delle materie scientifiche nelle lingue straniere ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti della maggioranza e del partito di Autenticità e modernità (Pam), all’opposizione oltre ai partiti di maggioranza. Il ministro della Pubblica istruzione, Saiid Amzazi, ha accolto con favore l'adozione di questo progetto di legge quadro che apre "la strada per la scuola e l'educazione del futuro". Questa è "una svolta che il re Mohammed VI ha tracciato per il bene del paese", ha detto. "Questo non è un progetto settoriale o governativo, è un progetto della società nazionale", ha sottolineato. (segue) (Res)