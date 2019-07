I fatti del giorno - Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministero Giustizia precisa, scarcerazione ex premier al Mahmoudi temporanea - Dopo le proteste dei giorni scorsi da parte dei berberi libici e dei gruppi armati di Misurata, il ministero della Giustizia del Governo di accordo nazionale libico (Gna) è intervenuto sulla vicenda relativa alla scarcerazione per motivi di salute dell’ultimo premier del regime di Muammar Gheddafi, al Baghdadi al Mahmoudi. Con una nota il ministero ha risposto alle accuse di aver compiuto un atto illegale, sottolineando come “sia stato tutto eseguito a norma di legge, oltre che in base ai principi umanitari, per garantire le cure che spettano ad ogni detenuto”. Si sottolinea come “ci siano i referti di molti medici in base ai quali il detenuto necessitava di cure specifiche che potevano essere offerte solo al di fuori del carcere”, rassicurando infine che “quello della scarcerazione per ragioni di salute di al Mahmoudi è un provvedimento di tipo temporaneo”. (Res)