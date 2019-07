I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Iran: Washington sanziona compagnia cinese per acquisto petrolio iraniano - Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro la società cinese Zhuhai Zhenrong e contro l’amministratore delegato, Youmin Li, per l’acquisto consapevole di petrolio dall’Iran in violazione delle sanzioni. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato statunitense. “Abbiamo detto che avremmo applicato pienamente le sanzioni e lo stiamo sostenendo con azioni concrete – si legge -. L’annuncio di oggi contribuirà a negare al regime entrate critiche per finanziare il terrorismo nel mondo, per impegnarsi nei conflitti all’estero e per far avanzare il programma di sviluppo dei missili balistici”. Il dipartimento di Stato sottolinea che “il regime iraniano deve cessare queste attività destabilizzanti”. La Zhuhai Zhenrong “ha consapevolmente intrapreso una transazione significativa per l’acquisto di greggio dall’Iran”. Washington spiega che “la transazione è avvenuta dopo la scadenza delle deroghe (Significant reduction exception – Sre)”, ovvero il 2 maggio 2019. La decisione degli Stati Uniti “blocca tutte le proprietà e gli interessi di proprietà della Zhuhai Zherong che si trovano negli Stati Uniti” e vieta l’ingresso negli Stati Uniti dell’Ad della società. Il dipartimento di Stato lancia, inoltre, un monito attraverso queste sanzioni contro il gruppo cinese a tutte le “entità che stanno cercando di eludere” le disposizioni di Washington sull’acquisto di petrolio dall’Iran. (segue) (Res)