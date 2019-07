I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Siria: Elmetti bianchi, 39 vittime civili dopo raid russo a Maarat al Numan - Sono almeno 39 i civili rimasti uccisi in un attacco aereo delle forze russe su un mercato di Maarat al Numan, nella parte nord del governatorato di Idlib. Lo sostengono fonti dell’organizzazione umanitaria degli Elmetti bianchi citate dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Altre sette vittime civili, secondo le stesse fonti, sono state provocate da un raid delle forze aeree siriane in un mercato di Saraqib, dove “decine” di altre persone sono state ferite. Infine, altri attacchi sono stati condotti da caccia russi e siriani sulla città di Bidama e sui villaggi di Talmenes e al Kabina, dove hanno perso la vita quattro civili. Il ministero della Difesa russo ha tuttavia negato che nei raid sia stato colpito alcun mercato, precisando che i caccia non hanno condotto alcuna missione nell’area. (segue) (Res)