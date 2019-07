I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: presto dialogo congiunto Erbil-Baghdad per risolvere dispute - La commissione congiunta mista avvierà presto il dialogo per risolvere tutti i contenziosi in sospeso tra il governo regionale del Kurdistan iracheno e l’esecutivo federale di Baghdad. Lo ha annunciato il governo di Erbil. Il consiglio dei ministri della regione autonoma ha tenuto il secondo incontro, presieduto dal premier, Masrour Barzani, e dal suo vice, Qubad Talabani. Quest’ultimo ha sottolineato la necessità di chiarire la questione dei diritti costituzionali dei cittadini del Kurdistan. Il dialogo tra Erbil e Baghdad inizierà presto e la commissione mista determinerà i meccanismi per risolvere le differenze tra i due esecutivi. Il principale tema della contesa è la questione di Kirkuk, regione petrolifera oggetto di una lunga disputa costituzionale. (segue) (Res)