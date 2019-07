I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Bahrein: famiglia Al Manaai condanna interferenze Qatar negli affari interni del paese - La famiglia del defunto Abdulkarim Muhjim Al Manaai, una delle personalità menzionate in un documentario trasmesso dall’emittente qatariota “al Jazeera” contro il governo del Bahrein, ha ribadito il sostegno alla posizione di re Hamad bin Isa Al Khalifa e le misure adottate dal regno per proteggere la sicurezza, la stabilità e l'unità del paese. Secondo quanto si legge in una nota dell’agenzia nazionale di stampa “Bna”, la famiglia Al Manaai “ha respinto l'interferenza del Qatar negli affari interni del regno del Bahrein, condannando le menzogne e le fabbricazioni trasmesse dall’emittente” con sede a Doha, mirate “a seminare divisione tra il popolo del Bahrein e indebolire l'unità nazionale e il tessuto sociale”. Il Bahrein insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto ha lanciato nel giugno 2017 un boicottaggio economico e diplomatico contro il Qatar accusato di sostenere il terrorismo e di interferire negli affari interni dei paesi del Golfo. (Res)