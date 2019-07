I fatti del giorno – Asia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Carrie Lam condanna atti violenti e chiede rispetto stato di diritto - L'amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha condannato fermamente l'assalto all'ufficio di collegamento del governo centrale nella regione e annunciato misure legali. "Il governo di Hong Kong seguirà e gestirà gli atti violenti in conformità con la legge", ha detto Lam, esprimendo condanna per quanto accaduto durante la manifestazione di domenica. Nel sottolineare che alcuni manifestanti hanno preso d'assalto l'edificio degli uffici di collegamento e hanno deturpato l'emblema nazionale, Lam ha affermato che tali atti hanno sfidato palesemente la sovranità nazionale. L'amministratore delegato ha invitato le persone di ogni ceto sociale a sostenere lo stato di diritto e a opporsi alla violenza. Lam ha anche condannato le violenze che si sono verificati nello Yuen Long dei Nuovi Territori di Hong Kong, assicurando che l'esecutivo non risparmierà alcuno sforzo per investigare, dare seguito e affrontare gli accadimenti in conformità con la legge. "Hong Kong è una società con stato di diritto e non tollererà alcun atto violento. La violenza non è una soluzione a nessun problema; la violenza genererà solo più violenza e, alla fine, l'intera Hong Kong e il suo popolo ne soffriranno", ha dichiarato Lam. (segue) (Res)