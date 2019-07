I fatti del giorno – Asia (3)

- Usa-Cina: Trump, Xi ha agito "in modo responsabile" sulle proteste di Hong Kong - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che il presidente cinese Xi Jinping ha agito "in modo molto responsabile" nei confronti delle proteste di Hong Kong per il disegno di legge di estradizione dalla regione alla Cina continentale. Lo riferisce la stampa internazionale. In merito all'andamento dei negoziati con la parte cinese Trump ha affermato: "Al momento stiamo lavorando ad accordi commerciali. Vedremo cosa succede". Il presidente Usa Trump ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti alla Casa Bianca prima dell'incontro con il primo ministro pakistano, Imran Khan. Il disegno di legge sulle estradizioni ha innescato una crisi politica nell'ex colonia britannica. Le proteste hanno raggiunto il culmine il primo luglio, nel 22mo anniversario della riunificazione con la Cina, con l'occupazione alla sede del Consiglio legislativo cittadino, per la quale undici uomini e una donna sono stati arrestati con varie accuse, tra cui "possesso di armi, assembramento illegale e assalto a funzionari di polizia". Altre sei persone sono state arrestate per infrazioni connesse alla manifestazione per la democrazia del giorno precedente. (segue) (Res)