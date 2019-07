I fatti del giorno – Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblica Ceca: fonti stampa, Huawei condivide dati sensibili con ambasciata cinese - Il ramo ceco della compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei raccoglie periodicamente dati sensibili su pubblici ufficiali e imprenditori cechi con cui entra in contatto e li trasmette all'ambasciata cinese a Praga. E' quello che ha riportato l'emittente radiofonica "Radiozurnal", che dichiara di avere le prove di quanto afferma. Due ex manager dell'azienda, che desiderano restare anonimi, hanno riferito all'emittente a proposito di una stretta collaborazione tra gli impiegati di Huawei in Repubblica Ceca e l'intelligence cinese, nonostante i dinieghi della stessa compagnia. La notizia complica ulteriormente i rapporti tra Huawei e Praga, che come molti paesi occidentali ha forti timori sul coinvolgimento della società cinese nell'implementazione della rete 5G. Più morbido è invece l'atteggiamento del presidente ceco, Milos Zeman, per il quale Huawei viene accusata senza prove concrete e questo rappresenta una forma di concorrenza sleale. (segue) (Res)