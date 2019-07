I fatti del giorno - America latina (2)

- America Latina: al via tour di Lavrov, tappe a Cuba, Brasile e Suriname - Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, inizia oggi una visita ufficiale che lo tratterrà sino al 27 luglio a Cuba, in Brasile e in Suriname. Una missione che ha il suo cuore nel vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), in agenda dal 25 al 26 a Rio de Janiero. L'appuntamento servirà a preparare l'undicesimo vertice dei capi di stato che si terrà il 13 e 14 novembre a Brasilia. Nel corso della due giorni, segnalava la portavoce della diplomazia di Mosca, Maria Zakharova, verranno discussi temi dell'agenda regionale e globale, compreso il mantenimento della pace e della sicurezza, nonché i meccanismi di soluzione dei conflitti internazionali. I ministri effettueranno una valutazione della cooperazione strategica su tre direttrici chiave: politica, economica ed umanitaria. (segue) (Res)