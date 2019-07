I fatti del giorno - America latina (3)

- Venezuela: nuova sospensione di corrente nel paese, Caracas parla di "attacco elettromagnetico" - Il nuovo blackout che ha colpito lunedì la capitale Caracas e almeno 16 stati del Venezuela è frutto di un "attacco elettromagnetico". Lo segnala il governo di Nicolas Maduro parlando, in una nota ufficiale, di un tentativo di colpire "il sistema di generazione elettrica di Guayana, principale fornitore del servizio nel paese". L'interruzione, la quinta a livello nazionale registrata dall'inizio del 2019, è iniziata attorno alle 17 (ora locale), nella tarda serata in Italia. Le autorità, fa sapere il governo, sono al lavoro per ripristinare la fornitura, anche forti delle esperienze accumulate negli ultimi mesi. Dopo "le aggressioni brutali dei mesi di marzo e aprile di quest'anno, il governo bolivariano ha allestito processi di protezione e sicurezza che ci permettono di assicurare che siamo già nel processo che riporterà il servizio di energia elettrica nel minor tempo possibile". (segue) (Res)