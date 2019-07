I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: opposizione attesa oggi in piazza, Guaidò prevede "annunci importanti" - È attesa per oggi una nuova manifestazione "nazionale" di protesta contro il governo venezuelano di Nicolas Maduro. L'iniziativa era stata lanciata nei giorni scorsi dal presidente dell'Assemblea nazionale (An), l'oppositore Juan Guaidò, con la promessa di effettuare “annunci importanti” e indicati “i prossimi passi” della lotta per revocare il potere "all'usurpatore". Tutti motivi che potrebbero essere accentuati dal nuovo black-out che ha privato di corrente - dal pomeriggio di lunedì - la capitale Caracas e almeno 16 stati del paese. “La nostra speranza rimane intatta e la nostra strategia salda. Abbiamo una forza importante e l’abbiamo aumentata in tutte le aree per fornire soluzioni urgenti alle sofferenze dei venezuelani. Manteniamo la concentrazione e la fiducia”, aveva scritto Guaidò, ad oggi riconosciuto come capo dello stato "ad interim" da una cinquantina di paesi. La data della manifestazione, come altre organizzate in precedenza, ha un suo valore simbolico: oggi si compiono sei mesi dal 23 gennaio, giorno in cui Guaidò - facendo appello all'articolo 233 della Costituzione - si è dichiarato presidente "ad interim" del paese. (segue) (Res)