I fatti del giorno - America latina (5)

- Porto Rico: tensioni a corteo contro il governatore Rossellò - Si è chiusa con momenti di tensione la manifestazione svolta nella capitale di Porto Rico, San Juan, contro il governatore Ricardo Rossellò accusato di comportamenti omofobi e sessisti. La polizia, riportano i media locali, è dovuta intervenire con gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione che dopo ore si era concentrata, in tarda serata, nella parte vecchia della città. Il corteo era arrivato quasi a ridosso de La Forteza, attuale residenza ufficiale del governatore. Rossellò è finito al centro di polemiche dopo la diffusione di messaggi omofobi e sessisti contenuti in una chat privata con alcuni membri del suo gabinetto. (Res)