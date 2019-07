Egitto: investimenti diretti esteri saliti a 116 miliardi di dollari nel 2018

- L’Egitto ha attirato un flusso di investimenti diretti esteri (Ide) pari a 6,798 miliardi di dollari nel 2018, corrispondente al 16,8 per cento degli investimenti fissi lordi. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Si tratta di un calo di circa l’8 per cento rispetto al flusso di 7,409 miliardi di dollari di Ide registrati nel corso del 2017, ovvero il 21,1 per cento degli degli investimenti fissi lordi. La consistenza degli investimenti diretti esteri è salita a 116,385 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, raggiungendo quota 46,6 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del paese. I progetti di tipo greenfield (in un sito vergine, ossia in un sito completamente nuovo) sono stati pari a 12,453 miliardi di euro nel 2018, in netto calo rispetto ai 37,508 miliardi di dollari del 2017.(Cae)