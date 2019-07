Porto Rico: tensioni a corteo contro il governatore Rossellò (3)

- Nei giorni scorsi il governatore aveva dichiarato che non avrebbe rinunciato al suo mandato, ma che non correrà per un nuovo incarico nelle elezioni previste a novembre 2020. Rossellò ha peraltro detto che lascerà l’incarico di presidente del Nuovo partito progressista (Pnp), la formazione che dispone della maggioranza dell'Assemblea legislativa. “Riconosco che scusarmi non è abbastanza. Una parte significativa della popolazione ha protestato per giorni. Sono consapevole dell'insoddisfazione e del disagio che provano. Solo il mio lavoro contribuirà a ripristinare la loro fiducia", ha detto Rossello in un video pubblicato sui suoi account social. “A fronte di questo scenario annuncio che non correrò per un nuovo mandato da governatore il prossimo anno e che rinuncerà alla presidenza del Pnp”, ha detto il governatore. (segue) (Mec)