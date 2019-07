Porto Rico: tensioni a corteo contro il governatore Rossellò (4)

- La sindaco della capitale, l'esponente dell'opposizione Carmen Yulin Cruz, ha detto che Rossellò "ha esaurito il tempo" e manifestato l'intenzione di volerdsi candidare alle presidenziali del 2020. Porto Rico sta attraversando un periodo di crisi generalizzata, con una violenza paragonabile ai livelli del Messico, con la povertà che ormai colpisce il 45 per cento della popolazione e numerosi casi di corruzione che coinvolgono diversi membri del governo dell'isola per frode e furto. L'isola non ha ancora superato gli effetti dell'uragano Mary che ha colpito l'isola nel 2017, portando il governo alla bancarotta. Le cronache riferiscono di un debito di circa 120 miliardi di dollari da ristrutturare. (Mec)