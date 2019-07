Commercio: Cciaa, in Lombardia cresce export prodotti legati al turismo

- Cresce in Lombardia l'export dei prodotti legati al turismo: 1,8 miliardi nei primi tre mesi del 2019 hanno generato 1,8 miliardi. Lo rivela un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia su dati Istat. I beni esportati vanno dal food al vino, dalle biciclette alle barche, dagli articoli sportivi ai prodotti fotografici fino ai prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento. A guidare il trend positivo in Lombardia è Milano, con 481 milioni, cresciuti del 7 per cento in un anno. Seguono Bergamo (269 milioni, +13 per cento), Brescia e Mantova con 159 milioni, rispettivamente +8 per cento e +3 per cento, Cremona con 155 milioni, +13 per cento. Per quanto riguarda i Paesi di destinazione dei beni, 1,3 miliardi vanno in Europa, 202 milioni in America e 145 milioni in Asia. Si tratta di 344 milioni di altri prodotti alimentari, latte e formaggi con 309 milioni, vini con 280 milioni, biciclette e moto con 194 milioni, carni e prodotti da forno, ognuno con oltre 150 milioni, frutta e pesce con circa 50 milioni, barche per 40 milioni, articoli sportivi per 27 milioni, prodotti per attività artistiche e l'intrattenimento per 21 milioni. Per gli operatori del turismo Promos Italia, la struttura per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio e Unioncamere Lombardia, ha organizzato domani, mercoledì 24 luglio, 100 incontri b2b a Palazzo Giureconsulti dalle 9.30 alle 13.30. (segue) (com)