Commercio: Cciaa, in Lombardia cresce export prodotti legati al turismo (2)

- Ci saranno l’albergo di charme di Milano, il tour operator di Lecco, l’albergo storico di Monza e il bus operator della Brianza, il tour operator e l'agriturismo di Como, l'agriturismo di Sondrio, il golf club e l'agriturismo di Varese, le guide turistiche professioniste. La maratona del business s’inserisce all'interno del progetto Inbuyer e coinvolge 34 imprese lombarde del settore turismo che incontrano otto buyer esteri provenienti da Germania Svizzera, Stati Uniti, India. "Tra i nostri obiettivi - spiega in una nota Alessandro Gelli, direttore di Promos Italia – c'è anche il supporto allo sviluppo internazionale del settore turistico lombardo e italiano e grazie a questi incontri mirati aiutiamo le imprese di settore a proporre i loro pacchetti turistici a tour operator internazionali realmente interessati alla destinazione Lombardia". "Puntiamo sui mercati internazionali: il turismo è uno dei settori trainanti per la nostra economia. I dati ci dicono che siamo sempre più meta di turisti italiani e stranieri e occorre proseguire in questo trend. Grazie a questi incontri di business mirati, cerchiamo di far emergere le possibilità di offerte turistiche e culturali che possono rappresentare una importante novità per rafforzare il settore. In molti di questi incontri che abbiamo organizzato, ci sono anche le guide turistiche che illustrano e spiegano”, ha aggiunto Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. (com)