Georgia: premier, finanziamenti a progetti infrastrutturali in aumento del 20 per cento

- I finanziamenti a progetti infrastrutturali in Georgia sono aumentati del 20 per cento durante il 2019: si tratta della crescita più importante mai registrata sin dall’indipendenza del paese per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture a livello nazionale. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro del paese caucasico, Mamuka Bakhtadze, presentando il rapporto semestrale sui progetti avviati e finanziati dal governo a sostegno delle regioni, dei piccoli centri abitati, dell’istruzione e delle infrastrutture. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, il premier ha anche ribadito che lo sviluppo regionale resta una priorità assoluta per l’esecutivo di Tbilisi. “Rafforzare le regioni significa rafforzare il paese. Sei mesi fa, il governo e il ministero per le Infrastrutture e lo Sviluppo regionale hanno annunciato un ambizioso programma di sviluppo proprio con questo obiettivo: nel corso di quest’anno, il finanziamento pubblico a progetti infrastrutturali ha registrato un aumento del 20 per cento”, ha detto Bakhtadze. (Res)