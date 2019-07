Cina: partito da Tientsin primo lotto di veicoli usati verso l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri nella municipalità di Tientsin, nel nord della Cina, una cerimonia per l'esportazione di 60 veicoli commerciali usati, segnando il primo lotto di veicoli commerciali usati esportati dalla Cina. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che i veicoli, per un valore complessivo di oltre 700 mila dollari, sarebbero stati esportati dalla zona del porto di libero scambio di Dongjiang a Tientsin nel porto di Apapa in Nigeria. L'attività di esportazione di auto usate è favorevole ad accelerare la circolazione di automobili di seconda mano, stimolando la vitalità del mercato automobilistico domestico e approfondendo gli scambi economici e commerciali con i paesi lungo la Via della seta, secondo la Commissione di commercio di Tientsin. "Il porto di Dongjiang sarà costruito nella più grande base di esportazione di veicoli usati nel nord della Cina", ha spiegato Shen Lei, direttore del comitato di gestione della zona del porto di libero scambio di Dongjiang. La Cina ha iniziato a pensare all'attività di esportazione di automobili usate a maggio, con Pechino, Tientsin, Shanghai e la regione del Guangdong tra le prime regioni "pilota". (segue) (Cip)